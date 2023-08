Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbruch in Sportstudio

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.08.2023) ist es in der Straße "Am Freibad" in Quickborn, Ecke Klöngasse, zum Einbruch in ein Fitnesstudio gekommen, bei dem eine Überwachungskamera gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell