Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Skoda Fabia auf Parkplatz beschädigt

Bad Segeberg (ots)

Die Polizeistation Rellingen sucht nach einem Parkunfall auf dem Rewe-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Allee in Schenefeld am späten Montagnachmittag, den 31.07.2023, nach Zeugen.

Zwischen 17:00 und 17:20 Uhr wurde hier ein vor dem Blumenladen geparkter hellgrauer Skoda Fabia am linken Heck beschädigt.

Die Unfallermittler der Polizeistation Rellingen bitten unter 04101 4980 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell