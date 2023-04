POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Wurmberg (ots) - Durch einen Lastkraftwagen beschädigt worden ist am Mittwochmittag ein Pkw in Wurmberg; es entstand hoher Sachschaden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lastkraftwagen mit blauem Sattelauflieger am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr die Münzenfeldstraße in Wurmberg. Auf Höhe der Hausnummer 39 streifte der Lkw einen am Straßenrand ...

