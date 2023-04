Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Unfallflucht durch Lkw; Polizei sucht Zeugen

Wurmberg (ots)

Durch einen Lastkraftwagen beschädigt worden ist am Mittwochmittag ein Pkw in Wurmberg; es entstand hoher Sachschaden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lastkraftwagen mit blauem Sattelauflieger am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr die Münzenfeldstraße in Wurmberg. Auf Höhe der Hausnummer 39 streifte der Lkw einen am Straßenrand abgestellten VW und beschädigte diesen erheblich. Der Schaden wird derzeit auf etwa 6.000 Euro beziffert. Der Fahrer des Lastkraftwagens entfernte sich in der Folge, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

