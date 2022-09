Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kontrolle über Auto verloren

In den Gegenverkehr geriet am Donnerstag bei Ehingen ein Autofahrer.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Altsteußlingen in Richtung Ehingen. Vor ihm verlangsamte sich der Verkehr und er musste bremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und der Opel geriet ins Schleudern. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW eines 50-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Ihre nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 35.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

