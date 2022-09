Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto überschlägt sich

Schwere Verletzungen erlitt eine 79-Jährige bei einem Unfall am Donnerstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Toyota von Ermingen in Richtung Harthausen. Am Ortsausgang von Ermingen kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Dort überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen. Die 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 6.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Bisher ist nicht klar, warum die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam. Vielleicht war sie unachtsam. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

