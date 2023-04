Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Betrunken Roller gefahren

Freudenstadt (ots)

Nach einer alkoholisierten Rollerfahrt durch Dornstetten hat am Dienstagabend ein Rollerfahrer eine Blutprobe abgeben müssen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Gartenstraße um 19 Uhr nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr und ließen den 65-jährigen Rollerfahrer pusten. Das Ergebnis des Vortestes ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hinweis:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Als "absolut fahruntüchtig" gilt man grundsätzlich ab 1,1 Promille.

Juliane Tenzinger, Pressestelle

