Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.09.2023

Diepholz (ots)

Marl - Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen und Sachschaden

Am Samstag, den 09.09.2023, um 17:05 Uhr, kam es in Marl im Einmündungsbereich der Lemförder Straße zur Osnabrücker Straße (B 51) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei dem die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Lünen beabsichtigte mit ihrem Pkw VW von der Lemförder Straße nach links auf die B 51 in Richtung Osnabrück aufzufahren. Hierbei missachtete die 58-jährige die Vorfahrt einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Vechta, die mit ihrem Pkw VW die B 51 aus Richtung Osnabrück in Richtung Diepholz befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

Asendorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 14:00 Uhr kam es in Asendorf auf der Hannoverschen Straße (B6) zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 24-jährige Bremerin befuhr mit ihrem Pkw die Hannoversche Straße in Richtung Syke und beabsichtigte nach links in die Schierenhoper Straße abzubiegen. Eine dahinterfahrende 51-Jährige aus Wietzen hielt aufgrund dessen an. Ein 21-Jähriger aus Bremen erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw der 51-Jährigen auf, der wiederum auf den Pkw der 24-Jährigen geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurden die 51-Jährige und der 21-Jährige leicht verletzt. Die drei Pkw waren alle nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000EUR.

