Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Tödlicher Motorradunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Nachmittag gegen 16.00 Uhr wurde auf der Düversbrucher Straße ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 67-jährige Kradfahrer die Düversbrucher Straße in Richtung Rehden. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich durch seine hohe Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt, zunächst noch vom Notarzt und Rettungsdienst reanimiert, verstarb aber wenig später noch an der Unfallstelle. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Der 39-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Düversbrucher Straße musste für die Unfallaufnahme, die ersten Ermittlungen der Polizei und eines Gutachters voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

