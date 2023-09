Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Verkehrsunfall nach Spritztour mit Papas Auto - Stuhr, Verkehrsunfall mit 7 Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen-Klein Lessen - 15-Jähriger macht eine Spritztour und verunfallt

Ein 15-Jähriger Sulinger ist gestern gegen 12.30 Uhr als Fahrer mit dem Pkw seines Vaters in Klein Lessen von der Straße abgekommen und verunfallt. Danach flüchteten der 15-Jährige und sein ebenfalls 15-Jähriger Mitfahrer zu Fuß, konnten aber im Nahbereich von der Polizei angetroffen werden. Da der 15-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Anschließend übergab die Polizei den Jungen an seine Erziehungsberechtigten. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Eydelstedt - Im Graben gelandet

Ein 27-jähriger Krad-Fahrer ist gestern gegen 17.15 Uhr auf der Schweringhauser Straße gestürzt und sich dabei leicht verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war der 27-Jährige nach rechts von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus.

Stuhr - Verkehrsunfall mit 7 Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Groß Mackenstedt wurden insgesamt 7 Personen, alles Fahrgäste in einem Linienbus, leicht verletzt. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer war bei Rot von der Moordeicher Landstraße in die Kreuzung Delmenhorster Straße eingefahren, um geradeaus auf die Autobahn zu fahren. Er kollidierte mit einem Linienbus, der auf der Delmenhorster Straße in die Kreuzung fuhr. Bei der Kollision wurden insgesamt 7 Fahrgäste leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro.

Stuhr - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 49-jähriger Motorradfahrer wurde gestern gegen 15.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bassumer Straße schwer verletzt. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Rosenstraße nach links auf die Bassumer Straße einbiegen, übersah dabei ab das Motorrad. Beide kollidierten und der 49-jährige Kradfahrer wird dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall

Ein etwas ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich gestern gegen 16.45 Uhr auf der Bremer Straße. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wollte vom einem Grundstück nach links auf die Bremer Straße einbiegen. Gleichzeitig bog eine 61-jährige Pkw-Fahrerin von einem gegenüberliegenden Grundstück nach rechts, aber ebenfalls auf die Bremer Straße ein. Beide Fahrzeuge kollidieren und es entsteht ein Schaden von ca. 6000 Euro.

