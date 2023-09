Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld, Gülletransporter kippt um - Bassum, Pkw landet im Maisfeld - Stuhr, Kind verletzt-Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Gülletransporter umgekippt

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr ist in der Diepholzer Straße (B 239) ein voll beladener Gülletransporter von der Straße abgekommen und im Graben auf die Seite gekippt. Zum Glück hielt der Tank dicht und nichts der stinkenden Ladung lief aus. Der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges war aus noch ungeklärter Ursache auf der Fahrt Richtung Rehden nach rechts von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Für das Abpumpen der Ladung und die Bergung des Sattelzuges musste die B 239 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Schaden beträgt ca. 50000 Euro.

Diepholz - Bushaltestelle beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt vier Glasscheiben einer Bushaltestelle auf dem Parkplatz an der Schlesierstraße zerstört. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Diebstahl

Diebstahl von Edelmetallen und Katalysatoren aus Autowerkstatt. In der Zeit von Dienstag 18.00 Uhr bis 23:35 Uhr gelangten bislang Unbekannte auf das Gelände einer Autoverwertung in Sulingen, Diepholzer Straße. Sie öffneten gewaltsam mehrere Werkstatt- und Lagerhallen und entwendeten Edelmetalle und Katalysatoren im Wert von 800 Euro. Zum Abtransport müssen die Täter einen Anhänger oder einen Transporter benutzt haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

Bassum - Diebstahl

Auf Baumaschinen und Werkzeuge hatten es unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Baucontainer abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag öffneten sie gewaltsam einen Baucontainer in der Maria-Telkes-Straße und entwendeten daraus die Werkzeuge im Wert von ca. 5000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bassum - Im Maisfeld gelandet

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer ist gestern bei einem Verkehrsunfall auf der B 51 im Bereich Döhren beim Ausweichen von der Straße abgekommen und in einem Maisfeld gelandet. Als er in Fahrtrichtung Bremen mehrere Fahrzeuge überholen wollte, scherte ebenfalls zum Überholen ein 57-Jähriger mit seinem Pkw aus. Als er die Situation erkannte, bremste er und fuhr wieder nach rechts. Der 55-Jährige erschrak und lenkte nach links, kam von der Straße ab und fuhr bis zum Stillstand ins Maisfeld. Verletzt wurde niemand, aber der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Stuhr - Diebstahl

Ein Treckingrad im Wert von 4000 Euro haben Unbekannte am Montag zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Danziger Straße entwendet. Das Rad der Marke "Rennstahl" war verschlossen in einem Gang an der Schule abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, 0421 / 4270790, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Ein 10-jähriges Mädchen ist am Mittwoch, 30.08.2023, gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Neuer Weg / Blockener Straße verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr unerlaubt weiter, ohne sich um das gestürzte Mädchen zu kümmern. Die 10-Jährige war mit dem Fahrrad aus der Straße Neuer Weg an die Blockener Straße herangefahren und wollte dort auf dem Geh- und Radweg Richtung Stuhr fahren. Im Einmündungsbereich kam ihr ein elektrischer Krankenfahrstuhl entgegen und beide kollidierten. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls fuhr danach weiter. Die 10-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Die Polizei bittet Zeugen bzw. insbesondere den Fahrer des Krankenfahrstuhls sich unter Tel. 0421/4270790 zu melden.

