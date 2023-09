Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Brand eines Wohnzimmersessels - Stuhr, Rennradfahrer schwer verletzt - Wagenfeld, Pkw landet im Graben ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Sessel in Brand

In der Nacht zum Montag gegen 00.50 Uhr geriet in Mörsen, Am Grasweg, ein elektrisch verstellbarer Sessel, aus noch ungeklärter Ursache, in Brand. Das Feuer breitete sich auf das Wohnzimmer aus, bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Weitere Räume wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Twistringen - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 03.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Beim Schlatt eingebrochen. Sie gelangten gewaltsam durch eine Nebeneingangstür auf der Rückseite ins Haus. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Mit bisher bekanntem Bargeld als Diebesgut flüchteten die Täter wieder. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.20 Uhr auf der B 51 Einmündung Nienhaus wurde eine 38-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der B 51 nach links in die Straße Nienhaus abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw der 38-Jährigen und beide Fahrzeuge kollidierten. Die 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Stuhr - Radfahrer schwer verletzt

Ein 51-jähriger Rennrad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.45 Uhr schwer verletzt. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Straße Am Fuhrenkamp auf die B 51 einbiegen. Dabei übersah er den Rennrad-Fahrer, der mit dem Pkw kollidierte. Bei dem Sturz verletzte sich der 51-Jährige schwer an der Schulter und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wagenfeld - Im Graben gelandet

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer hat am Sonntag gegen 12.25 Uhr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Er befuhr die Straße Bollweg, als er von der Fahrbahn abkam, einen Straßenbaum überfuhr und in den Graben geriet. Hier blieb sein Pkw auf der Seite liegen. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Bergung abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 11000 Euro.

