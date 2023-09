Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 03.09.2023

Sulingen - zweimalige Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad Gleich zweimal innerhalb einer halben Stunde wurde ein Sulinger Bürger (42 Jahre alt) mit seinem Fahrrad erwischt, als er die Nienburger Straße in Sulingen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke befuhr. Zunächst konnte der Beschuldigte am 02.09.2023 gegen 14:27 angehalten und kontrolliert werden. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Nachdem eine Blutprobe genommen worden war, setzte sich der Beschuldigte gegen 14:50 Uhr erneut auf sein Fahrrad. Aufgrund des exakt gleichen Wertes wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt. In jedem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten Aufgrund einer Verletzung des Vorranges des entgegenkommenden Pkw kam es am 02.09.2023 gegen 22:10 Uhr auf der Bundesstraße 214 an der Abfahrt Sulingen-Ost / Nienburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der Bet. 01 (19 Jahre, aus Varrel) befuhr die B214 aus Richtung Diepholz kommend in Fahrtrichtung Nienburg mit seinem Pkw (Daimler) und wollte nach links in die Nienburger Straße einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw (Audi) des Bet. 02 (51 Jahre, aus Vechta) Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen beide Bet. leicht verletzt wurden (Behandlung im Krankenhaus erforderlich) und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand.

