Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Großeinsatz von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei ---

Diepholz (ots)

Am Freitag gegen 21.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle "Massenanfall von Verletzten", kurz MANV, in einer Seniorenwohngruppe in Twistringen, Zum Hohnholz, gemeldet.

In dem Haus einer Seniorenwohngruppe mit 12 Bewohnern hatte am Freitag mehrmals am Tag die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es konnte von den Angestellten vor Ort aber nie etwas festgestellt werden. Am Abend bemerkte eine Betreuungskraft an sich selbst gesundheitliche Einschränkungen. Mindestens 7 weitere Bewohner stellten diese Vergiftungserscheinungen dann auch bei sich fest. Die Situation wurde über Notruf der Rettungsleitstelle mitgeteilt, die daraufhin den Großalarm mit "Massenanfall von Verletzten, kurz MANV, auslöste. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein gefährliches Gas im Objekt ausbreitete. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Notärzten, Rettungsdienst und Polizei war aufgrund der unklaren Lage ausgerückt.

Die Polizei evakuierte das Gebäude und übergab die Bewohner an den Rettungsdienst. Feuerwehrkräfte und ein Fachmann des Energieversorgers führten anschließend Messungen durch. Es konnte nichts festgestellt werden.

Die Bewohner konnten nach der Untersuchung durch Notärzte und Rettungsdienst nach rund 30 Minuten wieder in das Haus zurückkehren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell