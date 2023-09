Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Sturz aus Fenster ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Freitag gegen 12.15 Uhr ist an der Haupt.- und Realschule eine Schülerin aus einem Fenster im ersten Obergeschoss gestürzt. Die 14-jährige Schülerin wurde zunächst vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Schulklasse und weitere Schüler/innen wurden von Lehrern betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Zustandekommen des Sturzes aufgenommen und geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unfall aus. Die Eltern der 14-Jährigen wurden von der Schule und der Polizei benachrichtigt.

