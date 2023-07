LPI-J: Transporter aufgebrochen

Jena (ots) - Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf dem Fürstengraben. Der 70-jährige Fahrer eines Pkw Dacia querte die Ampelkreuzung Höhe Bibliothek und musste danach verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der dahinterfahrende 25-Jährige zu spät, sodass er seinen VW nicht mehr rechtzeitig zum Halten bekam. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der 70-Jährige leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

