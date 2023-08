Diepholz (ots) - Von Freitag, 25.08.2023 bis Dienstag, 29.08.2023 fand auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen der diesjährige "Brokser Heiratsmarkt" statt. Der Markt war an allen Tagen gut besucht. Es wurde ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert. Zur Tageszeit war der Markt hauptsächlich von Familien sehr gut besucht. In den Abendstunden verlagerte sich ...

mehr