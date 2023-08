Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Küchenbrand - Brockum, Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung im Straßenverkehr - Asendorf, Brand im Sägewerk ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis zum gestrigen Mittwoch in einen Holzschuppen des Dümmer Museums, Götkers Hof, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss und entwendeten aus dem Schuppen u.a. Werkzeuge. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel .05443 / 203440, entgegen.

Diepholz - Küchenbrand

Ein 63-jähriger Bewohner eines Hauses in der Rudolfstraße hat am Mittwoch gegen 17.20 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Er meldete der Rettungsleitstelle einen Küchenbrand in seiner Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche schnell löschen. Als Die Ursache war auch schnell gefunden. Der 63-Jährige hatte sein Essen im Backofen vergessen. Mit einer Rauchgasintoxikation musste der 63-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden steht noch nicht fest.

Brockum - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Gegen 08.05 Uhr am heutigen Morgen entzog sich ein Pkw-Fahrer einer polizeilichen Verkehrskontrolle auf der Rahdener Straße und gefährdete mehrfach mit stark überhöhter Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer. Der 22-jährige, der Polizei bekannte Fahrer, flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und ohne Rücksicht in Richtung Rahden. Die Polizei hat die Verfolgung nach kurzer Zeit abgebrochen, auch um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Der 22-Jährige war mit einem weißen VW-Golf, mit roter Aufschrift bzw. Streifen, unterwegs. Zeugen und Fahrzeugführer, die zur Tatzeit im Berufsverkehr unterwegs waren und gegebenenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu melden.

Asendorf - Brand im Sägewerk

Die Feuerwehr wurde gestern gegen 15.45 Uhr zu einem Brand im Sägewerk, Siedenburger Straße, gerufen. In der Ansauganlage eines Silos war ein Feuer entstanden. Die Ansauganlage befördert Holzspäne aus einem Bunker in das Werk. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern und den Brand in der Anlage löschen. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Die Polizei hat, nach Beendigung der Löscharbeiten, den Brandort für ihre Ermittlungen beschlagnahmt.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Ein 18-Jähriger, der am Mittwoch gegen 15:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Bahnbrücke an der Eschenhäuser Straße überquerte, ist gegen einen ordnungsgemäß abgestellten PKW gestoßen und hat den Unfallort verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auf Grund seiner deutlich sichtbaren Verletzungen und eines Augenzeugen konnten er und seine beiden männlichen Begleiter im Bereich der Jahnhalle aufgegriffen werden. Der Sachschaden an dem Opel beträgt über 3000 Euro. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Bruchhausen-Vilsen und Martfeld - Verkehrsunfälle

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 18:00 Uhr hat in Engeln auf der Sulinger Straße, auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich überschlagen. Im Garten eines Anwohners landete der Seat Ibiza dann schließlich auf dem Dach. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro.

Ca. 10 Minuten später ereignete sich in Martfeld, Bremer Straße, ebenfalls auf nasser Fahrbahn ein ähnlicher Unfall. Ein 21-jähriger Polo-Fahrer geriet in Schleudern, kam nach Links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Radweg, durchbrach einen Weidezaun und kam auf einem Zaunpfosten zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Beide Fahrer wurden bei den Unfällen nicht verletzt, aber in beiden Fällen waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell