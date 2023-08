Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Elektrofahrzeuge entwendet - Bruchh.-Vilsen, Graffiti an Zugwagen - Bassum, Zwei Pkw aufgebrochen ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Stuhr - Diebstahl von zwei Elektrofahrzeuge

Nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche bereits von Unbekannten versucht wurde, einen Pkw Kia Sorento aufzubrechen, wurden am Wochenende zwei Elektro-Pkw der Marke Kia EV6 entwendet. Der Diebstahl ereignete sich von Samstagmittag bis Montagmorgen bei einem Autohaus in der Hauptstraße. Die beiden Pkw waren nach dem Vorfall letzter Woche nochmal verstärkt gesichert worden. Der Schaden beträgt rund 140000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben im Laufe des letzten Wochenendes im Esslinger Weg ein Pedelec der Marke "Vanmoof53" im Wert von 1700 Euro entwendet. Das Pedelec stand verschlossen in einem Schuppen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Leeste - Verkehrsunfall mit E-Bike Fahrer

An der Kreuzung Leester Straße/Beim Rumpsmoore wurde gestern gegen 15.40 Uhr ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Dabei übersah ein bislang unbekannter PKW-Fahrer den 33-Jährigen, der aus der Bamberger Straße kam und über die Leester Straße in die Straße Beim Rumpsmoore fahren wollte. Der unbekannte PKW-Fahrer kam aus der Straße Beim Rumpsmoore und bog auf die Leester Straße ein. Er missachtete die Vorfahrt des Radfahrers, der dabei zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ohne sich um den Verunfallten zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen fuhr der Pkw weiter. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, vermutlich ein grauer Geländewagen, wird gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421-80660, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Graffiti

In der Nacht zu Montag, genauer von 02.30 Uhr bis 09.30 Uhr, haben unbekannte "Künstler" einen Zugwagen der Weser-Elbe-Verkehrsbetriebe mit Graffiti besprüht. Der Zugwagen stand Am Bahnhof neben anderen Zugwagen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/938250, entgegen.

Bassum - Zwei Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben am Montag zwischen 11.45 Uhr und 13.00 Uhr in der Eschenhäuser Straße zwei Pkw gewaltsam aufgebrochen. Ein Dacia und ein Mercedes waren auf dem Friedhofsparkplatz abgestellt. Die Täter schlugen Scheiben auf der Beifahrerseite ein und entwendeten Taschen, Handys und Portemonnaies. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Drebber - Verkehrsunfall

Ein Nies- und Hustenanfall hat gestern gegen 18.30 Uhr einen 66-jährigen Pkw-Fahrer so getroffen, dass er die Kontrolle über seinen BMW verlor. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Grünpflanzen um und landete schließlich frontal an einem Lichtmast. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Jacobidrebber, Hauptstraße. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein, laut Zeugen, heller Pkw hat gestern zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr in der Ledebourstraße einen geparkten Pkw Ford C-Max touchiert und ist dann weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Ford, der Höhe Haus Nr.2 geparkt war, entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise, insbesondere zu dem hellen Pkw, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Hüde - Wem gehört das Fahrrad?

Ein Ausflügler hat am Freitag letzter Woche gegen 19.30 Uhr in Hüde, Zur Hohen Sieben, am Rande eines Maisfeldes ein Kinderfahrrad gefunden. Das Rad der Marke "Lemkuhl" der Größe 26 in den Farben blau/schwarz wurde bislang nicht als vermisst gemeldet. Hinweisgeber oder auch der Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell