POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 27.08.2023

Schwarme - Diebstahl aus einer Scheune

In der Zeit vom 25.08.2023, 21:30 Uhr, bis 26.08.2023, 09:30 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Scheibe in eine Scheune in der Verdener Straße. Aus der Scheune werden diverse Werkzeuge, sowie ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich aktuell auf ca. 7.800 EUR. Wer in dem Bereich etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252/938250 zu informieren.

Twistringen - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 24.08.2023, 21:00 Uhr, bis zum 25.08.2023, 07:00 Uhr, mindestens acht Mal auf eine Scheibe eines Einzelhandelsgeschäfts in der Bremer Straße geworfen. Hierdurch ist ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR entstanden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Twistringen 04243/970570 zu informieren.

Syke - Gefährdung des Straßenverkehrs

Laut Zeugen überholte am 26.08.2023, 14:30 Uhs bis 15:00 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in gefährdender Weise an diversen unübersichtlichen Stellen, insbesondere an Kurven und Kuppen, und scherte sehr knapp vor anderen Fahrzeugen wieder ein. Die Fahrt erstreckte sich von Syke aus über die B6 in Richtung Bruchhausen-Vilsen. Der Pkw-Führer konnte durch Beamte kontrolliert werden. Wer das Geschehen beobachtet oder sich durch die Fahrweise gefährdet gefühlt hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Syke 04242/9690 zu melden.

Twistringen - Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin

Am Samstag, gegen 12:08 Uhr, befährt eine 56-jährige Bassumerin mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Twistringen und beabsichtigt über die B 51, Große Straße, in die Langenstraße einzufahren. In der Langenstraße überquert zeitgleich eine 56-jährige Radfahrerin fahrenderweise den dortigen Zebrastreifen und wird von der Pkw-Führerin übersehen. Es kommt zur Kollision, wobei die Radfahrerin schwer verletzt wird. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

Sulingen - Trunkenheitsfahrt mit 2,33 Promille

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers, der am 26.08.2023, gegen 18:55 Uhr, in Sulingen auf der Langen Straße einen schlangenlinienfahrenden Pkw festgestellt hatte, konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,33 Promille. Die Folge waren die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines des 65jährigen Mannes aus Sulingen.

