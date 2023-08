Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 26.08.2023

Diepholz - Diebstahl einer Geldbörse

Am 25.08.2023, zwischen 12:30 - 12:45 Uhr, befindet sich die Geschädigte mit ihrem Pkw auf einem Seitenstreifen am Rathausmarkt in Diepholz. Ein bislang unbekannter Mann tritt an das Fahrzeug heran und lockt die Geschädigte unter dem Vorwand aus ihrem Pkw, dass ihr rechter Vorderreifen platt sei. Nun entwendet der Täter Wertgegenstände aus dem Fahrzeug und flüchtet unerkannt in Richtung des Stadtgebietes. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0.

Sulingen - Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Nach einem Hinweis auf eine unsichere Fahrweise durch einen anderen Verkehrsteilnehmer konnte am 26.08.2023 gegen 05:00 Uhr der männliche Beschuldigte (34 Jahre, aus Essen) mit seinem Pkw BMW auf der Verdener Straße in Sulingen angehalten und kontrolliert werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es wurden eine Blutentnahme durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

