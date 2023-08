Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Stuhr, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein Schaden von rund 2000 Euro ist gestern gegen 16.30 Uhr bei einem Abbiegeunfall in der Heiligenroder Straße entstanden. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Heiligenroder Straße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Genau in diesem Moment versuchte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die 37-Jährige zu überholen. Bei der Kollision beider Pkw wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden. Uneinigkeit herrschte, ob zum Abbiegen ein Fahrtrichtungsanzeiger betätigt wurde. Dies zu ermitteln, ist jetzt Aufgabe der Polizei.

Bruchhausen-Vilsen - Drei Verkehrsunfälle

Am Mittwoch um 13:50 befuhr ein 25-jähriger Mann aus Schneverdingen mit seinem Motorrad die Hoyaer Straße in Asendorf. Im Bereich einer Rechtskurve kam er durch einen Fahrfehler nach Links von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Am Donnerstag passierte Ähnliches an der Hannoverschen Straße. Eine 23-jährige Frau aus Nienburg kam an der Einmündung in Richtung Höchte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mit ihrem VW Golf einen Zaun. Der Sachschaden beträgt hier 3000 Euro, verletzt wurde sie nicht.

Deutlich schlimmer erwischte es dann eine 61-jährige Frau aus Rehrßen. Sie befuhr mit ihrem Pkw am Donnerstag gegen 22:30 Uhr in Ochtmannien die Straße Bergkämpe, kam nach Links von der Fahrbahn ab und streifte einen Straßenbaum. Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, dabei verletzte sie sich nur leicht und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 18000 Euro.

Twistringen - Fahrrad gegen Motorrad

Zwischen einem Fahrrad- und einem Motorrad hat es am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr auf der Sulinger Straße einen Zusammenstoß gegeben, bei dem Beide leicht verletzt wurden. Genau in dem Moment, als der 53-jährige Hondafahrer den 58-jährigen Pedelec-Fahrer überholen wollte, bog dieser nach Links in den Alten Kirchweg ab. Der Sachschaden beträgt ca. 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell