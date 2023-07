Feuerwehr Bochum

FW-BO: Baum legt sich auf Taxi, Glück gehabt

Bochum (ots)

Um 09:50 wurde die Feuerwehr Bochum zu einer eingeklemmten Person in einem PKW gerufen. In der Ludwig-Steil-Str. hat sich ein Baum, im wahrsten Sinn, auf ein Taxi gelegt. Passanten haben daraufhin den Notruf gerufen. Die erst eingetroffenen Einsatzkräfte fanden den Fahrer des Fahrzeugs unverletzt in seinem Fahrzeug vor. Dieser berichtete das der Baum sich plötzlich auf sein Taxi gelegt hat. Die Einsatzkräfte halfen dem Mann, der unverletzt geblieben ist, aus seinem Fahrzeug. Anschließend wurde die Einsatzstelle abgesichert und nach 30 Minuten bereits der Polizei übergeben. Insgesamt befanden sich 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

