Feuerwehr Bochum

FW-BO: 8 Verletzte nach Verkehrsunfall in Höntrop

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Zeppelindamm wurden in der Nacht zu Sonntag 8 Personen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 22:55 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW im Kreuzungsbereich Zeppelindamm - Varenholzstraße in Höntrop. Der alarmierte Löschzug der Feuerwache Wattenscheid sowie zwei Rettungswagen und eine Notärztin trafen bereits wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Bei der ersten Erkundung der Einsatzstelle konnte ausgeschlossen werden, dass sich noch eingeklemmte oder eingeschlossene Personen in den Fahrzeugen befinden. Die Sichtung der beteiligten Personen vor Ort und die medizinische Versorgung der schwerverletzten Personen wurde umgehend durch die ersten Einsatzkräfte vorgenommen. Auf Grund der Anzahl an Verletzten wurden insgesamt sechs Rettungswagen, ein Krankentransportwagen sowie zwei Notärzte und der leitende Notarzt der Feuerwehr Bochum zur Einsatzstelle angefordert. Es wurden insgesamt 8 verletzte Personen aus drei PKW medizinisch versorgt und in Krankenhäuser in Bochum, Essen und Witten transportiert. Drei der Patienten wurden als schwerverletzt eingestuft. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut.

Der Einsatz konnte für die 40 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr nach gut 90 Minuten beendet werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell