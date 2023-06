Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Bochum-Linden

Bochum (ots)

Gegen 10:12 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum per Notruf über einen Wohnungsbrand auf der Hattingerstr. alarmiert. Da die Notrufabfrage ergab, dass sich vermutlich die Bewohnerin der Wohnung noch in der Wohnung befinden soll, entsendete die Leitstelle sofort Einheiten von allen Feuer-und Rettungswachen und die Löscheinheiten Linden, Dahlhausen und Brandwacht an die Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte trat Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoß. Sämtliche Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Haus verlassen. Zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr gingen umgehend in die Brandwohnung vor. Dort brannte eine Waschmaschine und Teile der Kücheneinrichtung. Nach ca. 15 Minuten konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Die Wohnungsinhaberin konnte nach medizinischer Erstversorgung vor Ort bleiben. Die Strom-, Wasser- und Gasversorgung wurde durch die Stadtwerke Bochum kontrolliert und musste außer Betrieb gesetzt werden. Die Brandwohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar, die übrigen Wohnungen konnten weitergenutzt werden. Die Wohnung wurde anschließend an die Polizei NRW Bochum zur Brandursachenermittlung übergeben.

