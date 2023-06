Feuerwehr Bochum

FW-BO: 35 Unwettereinsätze in der Nacht zu Freitag

Bochum (ots)

Starke Windböen von Sturmtief "Lambert" führten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu 35 Feuerwehreinsätzen in der Stadt Bochum.

Nachdem der Nachmittag und Abend trotz mehrfacher Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes glücklicherweise fast ohne unwetterbedingte Einsätze verlief (lediglich drei kleinere Einsätze waren bis 23 Uhr zu verzeichnen), kam es nach stärken Sturmböen in der Nacht zwischen 23:50 Uhr und 07:00 Uhr am Morgen zu insgesamt 35 unwetterbedingten Einsätzen, verteilt über das gesamte Bochumer Stadtgebiet. In fast allen Fällen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste von Straßen oder Bürgersteige entfernen. Der ergiebige Regen führte nur zu fünf Einsatzmeldungen, bei denen ein Einsatz der Feuerwehr aber am Ende nicht nötig war. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Insgesamt waren Einsatzkräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr sowie rund 80 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Querenburg, Brandwacht, Nord, Altenbochum, Dahlhausen, Linden, Wattenscheid-Mitte und Langendreer der Freiwilligeren Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell