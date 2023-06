Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gartenhaus in Vollbrand

Am heutigen Mittwoch 14.06.2023 kam es zu einem Feuer in einem massiven Gartenhaus. Um 19:50 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Brand am Hellbrüggenweg meldeten. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache drei an der Einsatzstelle eintraf war dichter Rauch bereits auf der Straße wahrnehmbar und schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im Obergeschoss. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Brand konnte durch mehrere Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren abgelöscht werden. Somit konnte eine Ausbreitung auf das Nachbargebäude verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Langendreer und Wattescheid-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

