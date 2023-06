FW-BO: Brand eines Müllcontainers im Jugendzentrum greift auf Gebäudeanbau über

Bochum (ots) - Am Mittwochmorgen wurde bei einem Wohnungsbrand in der Moritzstraße in Bochum Riemke einen Person verletzt. Einen Hund konnten die Einsatzkräfte unverletzt aus der Brandwohnung retten. Um 06.35 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße in Bochum Riemke. Daraufhin wurden umgehend zwei Löschzüge sowie Einheiten des Rettungsdienstes zum Brandort ...

