Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr rettet zwei Bewohner bei Wohnungsbrand im Bochum-Werne

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Gegen 18.40 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum durch die Polizei NRW Bochum und einen Nachbarn per Notruf über einen Wohnungsbrand in der Straße "Am Leweken 14" in Bochum-Werne alarmiert.

Da die Notrufabfrage ergab, dass der Treppenraum des Mehrfamilienhauses verraucht und unklar war, ob sich noch weitere Personen in den verrauchten Bereichen befanden, entsendete die Leitstelle sofort Einheiten von allen Feuer- und Rettungswachen und eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr an die Einsatzstelle. Da sich die Einsatzstelle unweit der Hauptfeuer- und Rettungswache befindet, trafen die ersten Einheiten des Führungsdienstes kurzzeitig nach der Alarmierung ein. Diese fanden ein zweigeschossiges Reihenhaus vor. In einer Wohnung im Obergeschoss schlugen die Flammen zur Gebäuderückseite aus dem Gebäude über den Balkon in die Traufkannte des Satteldaches.

Beim Erkunden des Treppenraumes konnte eine Person aus der Brandwohnung gerettet werden. Von dieser erfuhr die Feuerwehr weiterhin, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befindet. Darauf hin wurden sofort zwei Trupps zur Menschenrettung unter Atemschutz mit einem C-Rohr in das Gebäude entsendet. Zeitgleich wurde mit einem Strahlrohr die Ausbreitung des Feuers auf der Gebäuderückseite von außen eingedämmt.

Nach kurzer Zeit konnte aus der Brandwohnung eine weitere Person gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Außerdem wurde in der Brandwohnung ein Hund vorgefunden, der sich aber im nicht von Rauch und Feuer betroffenen Badezimmer befand und somit ebenso gerettet werden konnte.

Weitere Trupps kontrollierten die übrigen Wohnungen. In Nachbarwohnungen im Obergeschoss befanden sich noch zwei weitere Personen, die dort aber nicht gefährdet waren. Diese wurden daher durch Einsatzkräfte in deren Wohnungen betreut und medizinisch untersucht.

Zwei weitere Personen hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und wurden ebenso durch den Rettungsdienst betreut. Nach ca. 20 Minuten konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Insgesamt waren von dem Brandereignis sechs Personen betroffen, von denen vier nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Die Strom-, Wasser- und Gasversorgung wurde durch die Stadtwerke Bochum kontrolliert und musste außer Betrieb gesetzt werden. Die Brandwohnung ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar, die übrigen Wohnungen konnten weitergenutzt werden. Die Wohnung wurde anschließend an die Polizei NRW Bochum zur Brandursachenermittlung übergeben. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr endeten gegen 21.15 Uhr. Am späten Abend wird eine Brandnachschau durch die Feuerwehr stattfinden.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Löscheinheiten Brandwacht und die Sondereinheit Führungsunterstützung eingesetzt. Die Löscheinheiten Nord, Langendreer, Mitte und Altenbochum besetzten die verweisten Feuer- und Rettungswachen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell