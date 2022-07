POL-EU: Kupferkabel entwendet

Zülpich-Enzen (ots) - Am Dienstagmittag (12.12 Uhr) geriet ein Feld an der Landstraße 178 in Brand. Hierbei verbrannte eine Fläche von etwa drei Hektar. Die Brandursache ist unklar, möglicherweise wurde der Brand durch Funkenflug am Mähdrescher ausgelöst. Die Feuerwehr löschte den Brand. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: ...

