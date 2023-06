Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erhöhte Waldbrandgefahr: Erneuter Vegetationsbrand in Bochum

Bochum (ots)

In der Nacht zu Montag kam es im Bochumer Südwesten an der Obernbaakstraße erneut zu einem Vegetationsbrand, der die Feuerwehr Bochum die ganze Nacht über forderte. Gegen Mitternacht wurde der Brand in einem Waldstück gemeldet, der sich auf ca. 400 m² als kniehohes Bodenfeuer einen Hang hinauf entwickelte.

Die sichtbaren Flammen konnten von der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr nach rund zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden, während das Ablöschen der Glutnester bis in die Morgenstunden dauerte. Das Feuer wurde mit speziellen mit Löschwasser gefüllten Waldbrandrucksäcken sowie vier mobilen D-Rohren gelöscht, während für die Glutnester Brandpatschen zum Einsatz kamen. Insgesamt rund 50 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera vom ASB Bochum waren rund sechs Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell