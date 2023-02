Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verdacht der Nötigung und Amtsanmaßung im Straßenverkehr

Lippstadt (ots)

Am Samstag, 18.02.2023 gegen 19:48 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen grauen Pkw VW Golf mit amtlichen Kennzeichen aus Lippstadt, welcher die Erwitter Straße in Fahrtrichtung Lippstadt befuhr. Im Kühlergrill des Fahrzeugs blitzte Blaulicht auf, was bei anderen Verkehrsteilnehmenden den Eindruck eines behördlichen Fahrzeugs hinterließ. Das Fahrzeug konnte von der Polizei im weiteren Verlauf angetroffen und überprüft sowie das unzulässige Blaulicht im Kühlergrill festgestellt werden. Gibt es ggf. weitere Geschädigte oder Zeugen? Hinweise und Meldungen bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000. (sch.)

