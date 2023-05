Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Brand gesucht

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend (25.05.2023), kurz vor 19 Uhr, ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg, Ecke Pappelweg, zu einem kleineren Brand an einem Wohnhaus gekommen.

Ein über einen Fahrradständer aufgebautes Holzgestell geriet aus bislang unbekannte Ursache in Brand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

In diesem Zusammenhang soll sich ein etwa 20-jähriger Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,70 bis 1,75 Metern gehandelt haben, der kurze dunkle Haare hatte und mit einer dunklen Jacke und einem Halstuch bekleidet war.

Möglicherweise könnte der Beschriebene mit dem Brand in Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht weitere Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell