POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Schneiderei

Bad Segeberg (ots) - Im Wedeler Weg in Pinneberg ist es am Donnerstagabend (25.05.2023) zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter Ecke Mühlenstraße gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen löste um 18:45 Uhr die Diebstahlssicherung aus und es ertönte ein akustischer Alarm. Ein Angestellter verfolgte daraufhin zwei Männer auf den Parkplatz und hielt einen von ihnen im Bereich der Parkplatzauffahrt fest. ...

