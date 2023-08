Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Brand in Sisha-Bar - Bruchhausen-Vilsen, Polizei gibt Hinweise zum Brokser Markt Besuch ---

Bruchhausen-Vilsen - Polizei gibt Hinweise zum Brokser Markt Besuch

In Bruchhausen-Vilsen findet vom 25. bis 29.08.2023 der diesjährige Brokser Markt statt. Erfahrungsgemäß ist an den Markttagen mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen. Eine Vielzahl der Besucher wird mit dem Pkw anreisen, andere mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Rund um den Marktplatz sind, wie auch in den vergangenen Jahren, ausreichend Parkplätze vorhanden. Hinweisschilder zeigen Besuchern den richtigen Weg. Die öffentlichen Verkehrsmittel, Bahn und Bus, haben extra Fahrpläne für die Markttage. Diese können im Internet eingesehen werden.

Um keine böse Überraschung zu erleben, hat die Polizei ein paar Hinweise für alle Marktbesucher. Wertsachen, Handy und Portemonnaie, sollten bei einem Marktbesuch möglichst dicht am Körper getragen werden. Insbesondere im Gedränge, ist das Handy oder das Portemonnaie in der Gesäßtasche nicht sicher aufgehoben. Für einen Dieb ist es ein Leichtes, das Handy aus der Hosentasche zu entwenden. Beim Verlassen des Pkw auf einem Parkplatz sollten keine Wertsachen offen sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe. Wer mit einem Fahrrad anreist, sollte dies abschließen UND an einem festen Gegenstand anschließen. So gesichert, wird ein Diebstahl erschwert.

Die Polizei ist während des Marktes mit Fußstreifen und auch in Zivil auf dem Marktgelände unterwegs und ansprechbar. Im Notfall sind das DRK und die Polizei über 112 und 110 erreichbar.

Twistringen - Brand in Sisha-Bar

Gegen 05.30 Uhr meldete die Bewohnerin eines Hauses in der Bahnhofstraße Brandgeruch und ein vermutliches Feuer in der Sisha-Bar unter ihrer Wohnung. Sie selbst brachte sich danach in Sicherheit. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus der Sisha-Bar. In der Bar war ein Feuer bereits wieder aus, aber es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Anwohner wurden aufgefordert ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr löschte mögliche Brandnester und lüftete dann das Gebäude. Die Bar wurde stark beschädigt und die Wohnung darüber durch den Rauch zur Zeit unbewohnbar. Nach Ende der Löscharbeiten hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Schüler einer benachbarten Grundschule wurden zu Schulbeginn von der Polizei sicher zur Schule gebracht. Ihr Schulweg war durch die Löscharbeiten und die vielen Fahrzeuge eingeschränkt. Von einer an der B 51 eingerichteten Not-Bushaltestelle wurden die Kinder zur Schule begleitet.

Syke-Barrien - Automat gesprengt und Bier Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr bis Mittwoch 05:30 Uhr wurde auf dem Gelände mehrerer Geschäfte in der Barrier Straße ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Täter hatten es auf E-Zigaretten sowie Nachfüllpacks abgesehen. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Ebenfalls in dem Bereich wurde ein Bier-Diebstahl verübt, der am Mittwochmorgen gegen 9:00 Uhr entdeckt wurde. Ein bisher noch unbekannter Täter hat den Zaun des Getränkevertriebs beschädigt und Bierkisten im Wert von ca. 200 Euro gestohlen. Wer in dem Bereich etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Lembruch - Verkehrsunfall

Ein Verkehrszeichen und ein Werbeschild wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.25 Uhr beschädigt. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 51 nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Sie betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger und ordnete sich in der Mitte der Fahrbahn zum Abbiegen ein. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie aber warten. Eine nachfolgende 31-jährige Fahrerin erkannte die Situation zu spät und wich mit ihrem Pkw nach rechts aus, um nicht aufzufahren. Sie geriet in den Seitenraum und gegen das Schild und die Werbetafel. Verletzt wurde niemand, am Pkw, dem Verkehrszeichen und dem Werbeschild entstand Sachschaden.

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Seitenscheib der Beifahrerseite eines VW-Polo zerstört und aus dem Pkw Schulunterlagen und einen Laptop entwendet. Der Pkw stand verschlossen geparkt in der Johannsstraße. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

