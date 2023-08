Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zwei Verkehrsunfälle auf der B 6 Bereich Asendorf und Süstedt - Stuhr, Fußgänger angefahren und verletzt ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfall

An der Einmündung Hauptstraße / Elastogranstraße kam es am Montag gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen den Pkw eines 68-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer bleiben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro beziffert.

Stuhr-Brinkum - Fußgänger angefahren

Auf einem Parkplatz eines Autohauses an der Syker Straße hat am Montag gegen 17.20 Uhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger, der hinter seinem Pkw stand, übersehen und ihn angefahren. Der 36-jährige Fußgänger stürzte und brach sich dabei ein Bein. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Stuhr-Brinkum Nord - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 16:45 Uhr kollidierten in der Henleinstraße in Brinkum-Nord beim Fahrstreifenwechsel zwei Fahrzeuge. Ein 24-jähriger Porsche-Fahrer befuhr eine der Linksabbiegerspuren zur Einfahrt des Einrichtungshauses und wollte auf die zweite Spur wechseln. Hierbei übersah er den seitlich hinter ihm fahrenden PKW eines 61-jährigen Fahrers aus Syke. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro.

Syke-Barrien - Einbruch in Kiosk

Nach der letzten Öffnung des kleinen Kioskes auf dem Gelände des Turn- und Sportvereins Barrien am Samstag bis 20:00 Uhr wurde am Montag um 11:30 Uhr bemerkt, dass in der Zwischenzeit eingebrochen wurde. Ein bisher noch unbekannter Täter ist gewaltsam in das Holz-Verkaufs-Häuschen eingedrungen und hat eine Musikbox und zwei Lautsprecher im Wert von ca. 220 Euro entwendet. Die Kasse wird abends geleert und sonstige Wertgegenstände befanden sich nicht in dem Häuschen, das ausschließlich durch die Vereinsmitglieder genutzt wird. Die Polizei erhofft sich aus der Auswertung der Überwachungskamera Hinweise auf den Täter. Wer dazu noch Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Süstedt - Erster Unfall auf der B6

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Montagfrüh um 5:45 Uhr einen LKW überholen und anschließend gleich nach rechts in Richtung Retzen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen ihrem Pkw und der Sattelzugmaschine. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in einem Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 13000 Euro.

Asendorf - Zweiter Unfall auf der B6

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montag um 11:50 Uhr aus der Siedenburger Straße die B6 überqueren, um geradeaus in die Bücker Straße zu fahren. Dabei übersah er einen 37-jährigen Mann aus Weyhe, der in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt; die Beifahrerin in einem Pkw sogar schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 17000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell