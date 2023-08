Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 19.08.2023

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, gegen 14:18 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf die Westerstraße in Twistringen und beabsichtigte auf die B51 einzubiegen. Dabei übersah er einen 9-jährigen Fahrradfahrer aus Twistringen, welcher bei grüner Lichtzeichenanlage die Lindenstraße (B51) überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag und Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte eine 62-jährige Frau ihr Wohnmobil auf dem Famila Parkplatz in Syke, linksseitig an den Bahngleisen. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein-/ Ausparken das Wohnmobil am rechten hinteren Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagvormittag, in der Zeit zwischen 11:05 Uhr und 11:40 Uhr, ereignete sich auf dem hinteren Parkplatz des Krankenhauses in der Schmelingstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter grauer Toyota an der hinteren Tür der Fahrerseite vermutlich bei einem Ein-/ Ausparkvorgang beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

