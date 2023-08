Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Diepholz (ots)

Am 17.08.2023, gegen 07:40 Uhr, hat der Fahrer eines weißen Ford Transit (Transporter) in Diepholz-Graftlage auf der Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Lembruch verkehrsgefährdend trotz Gegenverkehr überholt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste in den Seitenraum ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall unter der Telefonnummer 05441 971-0.

