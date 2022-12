Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reichelsheim-Weckesheim: Vermisstensuche im Bereich des Angelteichs - Folgemeldung -

Friedberg (ots)

Reichelsheim-Weckesheim:

Bekannte meldeten gestern Abend (29.12.2022) einen 70-jährigen Mann aus Weckesheim als vermisst. Letztmalig wurde der Mann am 28.12.2022 gegen 21:30 Uhr auf einer Feier am Anglerheim gesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er seinen Weg nach Hause zu Fuß antrat, dort jedoch nicht ankam. Persönliche Gegenstände wurden im Bereich des Teichs aufgefunden, so dass sich die Suchmaßnahmen momentan auf den Bereich des Angelteichs konzentrieren. Eingesetzt sind Kräfte der Feuerwehr, des DLRG und der Polizei. Das DRLG sucht mit Tauchern und einem Sonar nach dem Vermissten. Bislang konnte der Vermisste nicht gefunden werden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell