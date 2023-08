Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle - Diepholz, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Stuhr, Zeugenaufruf nach Diebstahl von Transporter - Bassum, drei Verkehrsunfälle

Diepholz (ots)

Sulingen - Schwerer Raub auf Tankstelle

Zum Nachteil einer 30-jährigen Angestellten ereignete sich heute Nacht, gegen 00:58 Uhr, ein schwerer Raub auf eine Tankstelle in der Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen. Anhand von Videoaufzeichnungen ließ sich nachvollziehen, dass sich um 00:58 Uhr der alleinige Täter der Tankstelle aus Richtung der Bundesstraße 61 näherte und den Verkaufsraum betrat. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe forderte er die Angestellte auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Der Täter gelangte an eine bislang noch unbekannte Höhe Bargeld. Das Bargeld nahm der Täter in einem von ihm mitgeführten Stoffbeutel mit. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung B61/Heerweg. Verletzt wurde niemand.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Täter nicht ergreifen. Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person mit kräftiger Statur. Seine Körpergröße wird auf 170 cm geschätzt. Er trug während der Tat dunkle Sneaker mit einer weißen Sohle und eine hellgraue Jogginghose mit einem dunklen Streifen an der Seite. Weiterhin trug er eine dunkle Jacke mit einer dunklen Weste darüber. Die Kapuze war über den Kopf gezogen und das Gesicht mit einem dunklen Schlauchschal bedeckt. Der von ihm mitgeführte Stoffbeutel war schwarz. Laut Aussage der Angestellten habe er akzentfreies Hochdeutsch gesprochen. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können, nimmt die Polizei Diepholz unter 05441 971-0 entgegen.

Bassum-Kastendiek - Unfallfahrer flüchtet

Am Donnerstag um kurz nach 11:30 Uhr meldete ein Anwohner der B 51, dass im Bereich Kastendiek ein verunfallter Opel Corsa in Fahrtrichtung Bremen an der rechten Fahrbahnseite in einem Gebüsch steht. Die Bassumer Polizei, die kurze Zeit später eintraf, konnte, trotz Absuche des gesamten Bereichs keinen Fahrer feststellen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung: Wer hat im Bereich Fesenfeld/Kastendiek gesehen, wer den blauen Opel Corsa gefahren hat? Hinweise bitte an die Polizei in Bassum unter 04241/971680.

Bassum - Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag um 17:45 Uhr ist ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer aus Twistringen während der Fahrt an der Bremer Straße mit seinem Fahrradlenker an einen Laternenmast gestoßen und gestürzt. Er wurde durch einen Notarzt erstversorgt und musste anschließend schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden.

Bassum - Unfall durch Überholen

Eine 54-jährige Frau aus Hamburg wollte am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, auf der Sulinger Landstraße/B 61 einen LKW überholen. Allerdings übersah sie, dass sich ein 65-jähriger Mann bereits im Überholvorgang befand und als sie mit ihrem Twingo ausscherte, stieß sie seitlich mit einem VW-Bus zusammen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt ca. 4.500 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfall mit schwer- und leichtverletzten Personen

Eine 18-Jährige aus Drentwede wurde am gestrigen Abend, gegen 19 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt. Die 18-Jährige beabsichtigte mit ihrem Skoda von der Mollerstraße nach links in die C.-Schwarze-Straße abzubiegen und übersieht dabei den ihr entgegenkommenden, bevorrechtigten 44-Jährigen aus Lohne. Es kam dadurch zu einem Frontalzusammenstoß des Skoda und des VW von dem Mann aus Lohne. Nach dem Zusammenstoß prallte der Skoda gegen einen Ampelmast. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine 17-Jährige Beifahrerin aus dem Skoda und eine 37-Jährige Beifahrerin aus dem VW wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 21.500 Euro.

Stuhr - Transporter entwendet

Unbekannte haben in der Zeit vom 15.08.2023, 16:00 Uhr bis zum 16.08.2023, 11:00 Uhr von einem Parkplatz in der Weyher Straße einen Transporter der Marke Fiat entwendet. Der Schaden wird auf rund 25.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421 8066-0 entgegen.

