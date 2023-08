Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Verfolgungsfahrt - Bereich Sulingen, mehrere Verkehrsunfälle - Bassum, Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Diepholz (ots)

Stuhr - Verfolgungsfahrt

Einen 52-Jährigen aus Sande konnte die Polizei gestern am späten Abend, gegen 23:00 Uhr, nach einer Verfolgungsfahrt festnehmen. Als eine Polizeistreife aus Rotenburg den Mann auf der A1 aufgrund von gestohlenen Kennzeichen anhalten wollte, gab dieser Gas und flüchtete. Trotz Anhaltesignal, eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hielt der 52-Jährige nicht an. Die Verfolgungsfahrt verlief weiter mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet Bremen und endete nach ca. 25 Minuten in der Bremer Straße in Stuhr, wo er durch Kräfte der Polizei gestoppt werden konnte. Der Fahrer missachtete dabei mehrere Ampeln und Stopp-Schilder. Bei der Kontrolle des Mannes konnte zudem festgestellt werden, dass er keinen Führerschein hat und unter dem Einfluss von Drogen steht. Er wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 52-Jährige muss sich nun für mehrere Strafverfahren verantworten.

Bassum - Sachbeschädigung am Naturbad

In der Zeit vom 08.08.2023 bis 16.08.2023 wurde ein, für die Bauarbeiten notwendiger, Bagger beschädigt. Ein bisher noch Unbekannter hat innerhalb der letzten Woche mit einer Luftdruckwaffe eine Scheibe des Baggers durchschossen und somit einen Sachschaden von ca. 250 Euro hinterlassen. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bassum 04241 971680 anzurufen.

Bassum - Ohne Führerschein und mit Alkohol

Am Mittwochabend um 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Transporter, der im Bassumer Ortsgebiet unterwegs war. Der 49-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen und roch gewaltig nach Alkohol, sodass die Beamten eine Atemalkoholmessung durchführten, die einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Somit musste der Mann auf dem Polizeikommissariat Syke noch eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt.

Mellinghausen - Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen, gegen 10:35 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Autofahrer aus Mellinghausen mit seinem Peugeot von der Bruchstraße nach links in die Dorfstraße einzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes eines 78-Jährigen aus Uchte. Es kommt zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge beschädigt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Sulingen - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 48-jähriger aus Siedenburg mit seinem Pkw Toyota die Nienburger Straße in Sulingen und wollte auf ein Tankstellengelände abbiegen. Verkehrsbedingt musste der Siedenburger anhalten, was ein 56-jähriger aus Diepholz zu spät erkannte und fuhr mit seinem Citroen auf. Der Citroen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall durch Enten auf der Fahrbahn

Am Mittwoch, gegen 19:10 Uhr, befuhr eine 26-jährige aus Bremen mit ihrem Smart die Bundesstraße 61 und bremste in Höhe der Hooper Straße aufgrund von Enten auf der Fahrbahn. Dies erkannte eine 28-jährige aus Rahden mit seinem Audi zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die 28-Jährige und ihr 34-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Marl - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am gestrigen Abend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Lemförde mit seinem BMW die Haßlinger Straße in Marl in Fahrtrichtung Ortsausgang. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug kam anschließend auf einem Feld zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch der 18-Jährige Beifahrer wurden leichtverletzt. Der Schaden beträgt ca. 12.500 Euro. Weiterhin stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell