POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.08.2023

Bassum - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 19.08.2023, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Twistringer mit einem Pkw die Straße Kirchweg in Bassum in Fahrtrichtung Bramstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Pferdezaun und kam auf der Weide auf der Seite liegend zum Stillstand. Der nicht angeschnallte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Dieser wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

Schwarme - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 20.08.2023, gegen 00:03 Uhr, befuhr ein 20- jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen die Straße In der Weide in Fahrtrichtung Kiebitzheideweg. In Höhe der Straße An der Herrlichkeit übersah dieser eine bevorrechtigte, von rechts kommende 53- jährige Fahrzeugführerin aus Schwarme. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstand. Die 53-jährige Fahrerin wird leicht verletzt.

