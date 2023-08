Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Entwendeter Lkw an der Autobahn aufgefunden - Stuhr, Grill verursacht Brand - Lemförde, Kind bei Verkehrsunfall verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Entwendeter Lkw an der Autobahn aufgefunden

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Dienstag gegen 08:15 Uhr auf der Autobahn 28 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hude stand ein weißer Lkw mit offener Ladefläche, der Betriebsmittel verlor. Personen hielten sich am Lkw nicht auf. Die Beamten kontaktierten die Halterfirma, einen Holzhandel aus Stuhr, um sich nach dem Lkw zu erkundigen.

Im Telefonat mit dem Holzhandel zeigten sich die Verantwortlichen überrascht, dass sich der Lkw auf der Autobahn 28 und nicht auf dem Firmengelände befand. Den Diebstahl aus der Nacht bemerkten sie erst jetzt. Nach diesem Telefonat schauten sich die Beamten die transportierten Kabeltrommeln auf der Ladefläche genauer an. An einigen der Kabeltrommeln konnten sie den Aufdruck "Varel" erkennen, so dass sie Kontakt mit den Friesländer Kollegen aufnahmen. Hier waren in der Zeit von Montag, 21. August 2023, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 22. August 2023, 06:00 Uhr, Kupferkabel vom Gelände einer Papier- und Kartonfabrik in Varel entwendet worden.

Wer Hinweise zum Diebstahl des Lkws in der Werkstraße in Stuhr, zur Tat in Varel oder zu Personen auf der Autobahn 28 geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu wenden. Der Lkw und die Kabeltrommeln wurden sichergestellt und auf Spuren untersucht.

Stuhr - Brand

Vermutlicher Funkenflug aus einem Kohlegrill sorgte am Dienstag gegen 18.10 Uhr in Brinkum für einen Feuerwehreinsatz. Durch den Funkenflug geriet ein Dachüberstand eines Hauses im Rodendamm in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größeres Feuer verhindert werden. Der Grill stand beaufsichtigt auf einem Balkon unterhalb des Dachüberstandes. Alle Bewohner hatten sich schnell in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Mehrgenerationenhaus an der Bremer Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Nebeneingangstür ein und entwendeten aus einem Schrank im Büro einen Tresor. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Radfahrer übersehen

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr wurde im Kreuzungsbereich der Waldstraße ein 35-jähriger Radfahrer aus Syke angefahren. Ein 59-jähriger Syker wollte mit seinem PKW aus der Waldstraße kommend, nach rechts in Richtung der Kreuzung zur B6 abbiegen und übersah den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 550 Euro.

Sulingen - Einbruch

Im Zeitraum vom Sonntag,17.30 Uhr, bis Dienstag, 21.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem größeren Anwesen in Sulingen, Landwehr. Aus dem Gebäudekomplex wurden diverse Gegenstände insbesondere Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0 entgegen.

Lemförde - Radfahrendes Kind verletzt

Ein 10-Jähriger war gestern gegen 16.50 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Bahnhofstraße unterwegs. Als er unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn wechselte, geriet er direkt vor den Pkw einer 60-jährigen Fahrerin. Die Pkw-Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr zu bremsen. Beide kollidierten und der Junge stürzte. Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus.

