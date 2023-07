Kleve (ots) - Am Dienstag (18. Juli 2023) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße in Kleve. Eine Anwohnerin hatte aufgrund eines Brands in einer Nachbarwohnung die Rettungskräfte alarmiert. Ein Großteil der Bewohner des Hauses konnte sich selbstständig ins Freie begeben, jedoch musste ein 30-jähriger Mann durch ...

mehr