POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf ++ Lkw-Fahrer bei der Handynutzung erwischt ++ Fahrzeug nicht umgemeldet ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis aber mit BtM

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Wurster Nordseeküste. Am 26.07.2023 kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 129 zwischen Mulsum und Wremen. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin kam in Fahrtrichtung Mulsum mit ihrem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der PKW gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise wurde die Frau nur leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme gab sie gegenüber den Polizeibeamten des PK Geestland an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Aufgrund dessen wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt.

Ablenkung im Führerhaus - mehrere Lkw-Fahrer bei der Handynutzung erwischt

LK Cuxhaven / A27. Am Morgen des 26.07.2023 führten Beamte des PK Geestland schwerpunktmäßige Kontrollen im Bereich "Ablenkung durch mobile Endgeräte" durch. Dabei konnten auf der A27 insgesamt mehrere Fahrzeugführer von Sattelzügen kontrolliert werden, die ihr Mobiltelefon in vorschriftswidriger Weise benutzten. Auf die Fahrer wartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Eintrag im Verkehrszentralregister. Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, dass Ablenkung im Straßenverkehr zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen führen kann und Mobiltelefone oder andere Geräte während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu benutzt werden dürfen.

Fahrzeug nicht umgemeldet - Steuerhinterziehung

Geestland. Am frühen Abend des 26.07.2023, gegen 18:20 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland einen Pkw mit französischer Zulassung in Debstedt. Die 54-jährige Fahrzeugführerin gab in der Kontrolle an, dass ihr Fahrzeug einen regelmäßigen Standort in Deutschland hat. Da der PKW daher der deutschen Kraftfahrzeugsteuerpflicht unterliegt und hätte umgemeldet werden müssen, wurde gegen die Halterin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von BtM

Loxstedt / A27. Am Abend des 26.07.2023 kontrollierten Beamte des Zolls einen Transporter mit Berliner Zulassung auf dem Autobahnparkplatz Nesse-Ost. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-jährige Mann aus Loxstedt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurden Polizeibeamte des PK Geestland zur Unterstützung gerufen. Bei der weitergehenden Kontrolle wurde eine mögliche Beeinflussung durch Opiate festgestellt. Dem Loxstedter wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Fahrt durfte er natürlich nicht fortsetzen.

