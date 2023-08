Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, drei Pkw entwendet - Bruchh.-Vilsen, lebensgefährlich verletzt - Asendorf, Automatenaufbruch scheitert ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Unter Alkohol und ohne Führerschein

Im Laufe des Wochenendes hat die Polizei im Landkreis Diepholz gleich mehrere Fahrzeugführer kontrolliert und ihnen die Weiterfahrt untersagt. Da sie entweder unter Alkoholeinfluss oder Betäubungsmitteln standen, oder ohne Führerschein unterwegs waren.

Am Freitagabend musste ein 29-jähriger Pkw-Fahrer seinen Führerschein abgeben, da er mit 2,1 Promille in Freistatt von der Polizei kontrolliert wurde. Am Samstag gegen 05.00 Uhr wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Verdener Straße in Sulingen von der Polizei kontrolliert. Er stand mit 1,9 Promille ebenfalls erheblich unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen wurde bei einem 26-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Schließlich stand ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer mit 1,8 Promille so unter Alkoholeinfluss, dass er sein Pedelec nicht mehr sicher führen konnte. Die Polizei stoppte ihn am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Wagenfeld, Im Pohl.

Nachdem alle Kontrollierten eine Blutprobe abgegeben hatten, wurden teilweise ihr Führerscheine beschlagnahmt und allen die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet.

Sulingen - Diebstahl von drei Pkw

Im Zeitraum von Freitag, 20.30 Uhr bis Samstag, 09.00 Uhr wurden vom Gelände eines Autohauses an der Berliner Straße in Sulingen drei PKW entwendet. Bei den entwendeten PKW's handelt es sich um einen Toyota RAV 4 in grau, einen Toyota bZ4X in schwarz und einen weiteren Toyota. Auch das Kennzeichenpaar NI-NV 46 haben die Diebe entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 94000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Lebensgefährlich verletzt

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer ist am Freitag gegen 18.00 Uhr in Gehlbergen auf der Landestraße 330, vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems, verunfallt. Er wurde nach dem Verkehrsunfall in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 73-Jährige in Richtung Hoya, geriet dabei nach links in den Gegenverkehr, touchierte und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Pkw. Anschließend kam sein Pkw in einer Hecke neben der Fahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte stabilisierten den Gesundheitszustand des 73-Jährigen und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Alle weiteren beteiligten Fahrzeugführer bleiben unverletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 13000 Euro beziffert.

Asendorf - Aufbruchsversuch gescheitert

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagfrüh bis Sonntagfrüh versucht, einen Warenautomaten eines Hofladens am Dankleffs Feld aufzubrechen. Dieses Vorhaben misslang, denn der massive Automat ließ sich, trotz mehrerer Versuche, nicht aufbrechen. Trotzdem hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von 13000 Euro.

Syke - Verkehrsunfallflucht am Mühlendamm

Am Sonntagnachmittag parkte ein 56-jähriger Mann seinen grauen Toyota Yaris um 16:00 Uhr auf dem großen Parkplatz am Mühlendamm. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der linken Seite beschädigt wurde. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken, hat ein anderer PKW-Fahrer einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, anzurufen.

Bassum - Von zu viel Technik überfordert

Weil ein Piepton in seinem Fahrzeug ertönte, hat sich am Sonntag gegen 16.00 Uhr ein 57-jähriger Mann sich so sehr erschrocken, dass er auf der B 51 im Ortsteil Stühren nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Durch den Aufprall wurde er verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; für die Bergung musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt; der gesamte Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro.

