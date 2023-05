Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dank an die Bevölkerung - Eigentümer der Anglersachen ermittelt

Ratzeburg (ots)

30. Mai 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.05.2023 - Geesthacht

Die Polizei Geesthacht bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe und Hinweise zu den aufgefundenen Anglersachen.

Wie berichtet, wurden am 24.05.2023 an der Anlegerstelle in der Werftstraße in Geesthacht diverse Angelutensilien aufgefunden, die den Eindruck erweckten, dass eine angelnde Person in das Elbwasser gefallen sein könnte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5517636

Weitere Ermittlungen und Hinweise führten am Donnerstagabend nun dazu, dass der Besitzer der Sachen ausfindig gemacht werden konnte. Der Angler wurde wohlauf angetroffen und somit lag keine Vermisstensache bzw. kein Unglücksfall vor.

