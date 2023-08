Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Polizeibilanz "Brokser Heiratsmarkt" ---

Diepholz (ots)

Von Freitag, 25.08.2023 bis Dienstag, 29.08.2023 fand auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen der diesjährige "Brokser Heiratsmarkt" statt.

Der Markt war an allen Tagen gut besucht. Es wurde ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert. Zur Tageszeit war der Markt hauptsächlich von Familien sehr gut besucht. In den Abendstunden verlagerte sich das Besucheraufkommen in die Zelte und Gaststätten. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, wobei es vereinzelt auch zu Streitigkeiten und Körperverletzungen kam. Die Polizei musste nach Streitigkeiten bzw. alkoholbedingten Fehlverhalten über alle Markttage verteilt insgesamt 21 Platzverweise aussprechen. Insgesamt 19 Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet, wobei die Beteiligten keine schweren Verletzungen davontrugen. Drei alkoholisierte Personen leisteten Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen bzw. beleidigten die eingesetzten Polizisten/innen. Bislang verzeichnete die Polizei zwei Handtaschendiebstähle. In einem Fall wurde einer Besucherin in einem Zelt der Inhalt der Tasche entwendet. Im zweiten Fall entwendete jemand die auf dem Bürgersteig abgestellte Handtasche.

Auch die sichtbare Präsenz der Polizei auf dem Markt ist durch Aussteller und Besucher gut angenommen worden. Zumeist konnten sich die Polizeikräfte auf ein Bestreifen des Marktes beschränken. Im Falle erkannter Auseinandersetzungen erfolgte jedoch ein konsequentes Einschreiten.

Jan Gaebel, Einsatzleiter der Polizei und Leiter des Polizeikommissariats Syke, ist insgesamt mit dem Einsatzverlauf zufrieden. "Mit dem gewählten Einsatzkonzept und dem Kräfteansatz konnte das Marktgeschehen aus polizeilicher Sicht gut bewältigt werden. In sehr weiten Teilen haben wir einen fröhlichen und friedlichen Marktverlauf erlebt. Einzelne überwiegend alkoholbedingte Auseinandersetzungen konnten durch konsequentes Einschreiten eingesetzter Polizeikräfte schnell geklärt und unterbunden werden. Auch die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren/Netzwerkpartnern lief auch in diesem Jahr sehr gut bzw. "Hand in Hand".

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell