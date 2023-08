Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Acht Lkw und ein Transporter aufgebrochen - Hüde, Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Bruchh.-Vilsen, Im Gleisbett gelandet ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Acht Lkw aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis zum gestrigen Dienstag sind Unbekannte auf ein Firmengelände im 3-K-Weg gelangt und haben insgesamt 8 Lkw aufgebrochen. Der oder die Täter durchtrennten den Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Aus den insgesamt 8 Lkw wurden Bedienelemente und Sensoren ausgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt rund 46000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen in der Syker Straße geparkten Opel Transporter aufgebrochen. Die Täter entwendeten Werkzeuge und Zubehör im Wert von ca. 30000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Rennradfahrer schwer verletzt

Ein 53-jähriger Rennradfahrer ist gestern gegen 18.25 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er befuhr den Radweg an der Sudweyher Straße in Richtung Riede, als er aus noch unbekannten Gründen stürzte. Mit Verletzungen am Kopf und der Schulter wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bruchhausen-Vilsen - Im Gleisbett gelandet

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist ein 75-jähriger Martfelder am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr versehentlich am Bahnübergang in der Straße "Am Gaswerk" in das Gleisbett, statt auf die Straße, abgebogen. Der Opel konnte die Schienen nicht mehr eigenständig verlassen und musste mit einem Kran geborgen werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro; die Schienen wurden nicht beschädigt.

Bassum - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Straße Auf dem Brunnen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Von einem geparkten Pkw wurde ein Außenspeigel abgerissen und ein Nagel in einen Reifen gesteckt. Dabei wurde der Lack des Pkw beschädigt. Auch das Klingelschild eines Mehrparteienhauses wurde so beschädigt, dass ein Klingeln nicht mehr möglich ist. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bassum, Tel 04241 / 971680, zu melden.

Hüde - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer ist gestern bei einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße (B 51) schwer verletzt worden. Als er gegen 11.40 Uhr die Osnabrücker Straße queren wollte, übersah er den Pkw eines 85-jährigen Fahrers, der auf der B 51 unterwegs war. Trotz bremsen und ausweichen kam es zum Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw. Der 83-jährige Pedelec-Fahrer kam mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw und dem Pedelec entstand ein Schaden von rund 3100 Euro.

