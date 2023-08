Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand aufgrund eines technischen Defektes - Einbruch in Entsorgungsanlage

Aalen (ots)

Essingen: Einbruch in Entsorgungsanlage

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde in eine Entsorgungsanlage in der Ellertstraße eingebrochen, indem durch die Diebe der Zaun neben dem Eingangstor aufgeschnitten und anschließend das Gelände betreten wurde. Auf dem Gelände wurde ein Holzschuppen aufgebrochen und daraus eine Gitterbox mit Edelstahl-Armaturen auf einem Hubwagen zum Zaun gefahren. Aus der Gitterbox wurde ein Teil der Armaturen vermutlich in ein bereitgestelltes Fahrzeug umgeladen. Eventuell wurden die Diebe während ihres Einbruchs gestört, da eine weitere Gitterbox mit Edelstahl-Armaturen mitten auf dem Areal stehen gelassen wurde. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Brand aufgrund eines technischen Defektes

Zu einem Feueralarm rückten am Montag gegen 07:20 Uhr die Feuerwehr Aalen sowie das Polizeirevier Aalen in die Daimlerstraße aus. Dort konnte festgestellt werden, dass vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Kartonagenpresse in einer Firma in Brand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell